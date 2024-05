Cik saņem Eiroparlamenta deputātu palīgi? Politiķi to atklāj nelabprāt

Bargā apgalvo, ka visi vietējie palīgi reāli strādā birojā – arī sabiedriski aktīvais Jaunups, jo, ja tā nebūtu, EP to agrāk vai vēlāk konstatētu. “Jā, mums bija pārbaude pagājušajā vai aizpagājušajā gadā, kur pārbaudīja, vai un kā mēs ar Edgaru Jaunupu šeit strādājam. Mums bija jāuzrāda pierādījumi savam darbam. (..) Tas bija e-pasta pieprasījums, un mums bija dots tāds laika termiņš pusgadu atpakaļ no pieprasījuma brīža, par ko bija jāsniedz dažādi pierādījumi mūsu darbam. Tur e-pasti, sarakstes, kaut kādi nodevumi, pasākumi pa to laiku bija, bija arī grupas organizētas – to mēs arī visu uzrādījām,” stāsta Ijaba palīdze.