Politikas eksperti prognozē, ko Eiropai nesīs Eiroparlamenta vēlēšanas

Atšķirības staro ERC un ID pastāv arī taktiskos jautājumos. Meloni ir izveidojusi visai ciešas attiecības ar fon der Leienu un cer vairot Itālijas ietekmi sadarbojoties ar ES institūcijām, nevis tās apkarojot. Tikmēr Lepēna pretstatā "Itālijas brāļu" līderei uzsver, ka ES esot nodevusi franču tautu. Viņa tomēr vismaz pagaidām ir atteikusies no idejas par Francijas izstāšanos no ES. Domstarpības starp abām frakcijām pastāv arī jautājumā par atbalstu fon der Leienas kandidatūrai uz EK prezidenta amatu, un RN līdere apsūdzējusi Meloni par iespējamu atbalstu tās politikas turpināšanai, no kuras cieš Eiropas tautas.