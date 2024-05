Skrundā sākušies pilsētas svētki; kādas aktivitātes paredzētas?

Sestdien, 11. maijā, no rīta būs tradicionālās makšķerēšanas sacensībām “Skrundas dižloms”. Pa dienu skrundenieks, pavārs Uldis Brūders no rīta saķertajām zivīm vārīs skrundenieku zupu, kuru ikvienam būs iespēja nobaudīt. Pēc makšķerēšanas modinās iedzīvotājus ar saukli "Diena šeit mums kopā sākas, izbaudīsim to kā nākas!". Pie estrādes “Skrundenieku dižandelē” būs mājražotāju un amatnieku tirgus.