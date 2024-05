Igaunijas Biznesa skolas rektors nosauc virzienu, kādā būtu jādomā arī Latvijas augstskolām

Šī problēma pamatā attiecas uz studentiem, kuri ierodas no nabadzīgākām attīstības valstīm, un es domāju, ka galvenais solis ir uzraudzīt to, kurš viņus piesaista. Dažas augstskolas vienkārši piesaista studentus no šīm valstīm, lai pelnītu naudu, un nepievērš īpašu uzmanību studentu atlasei. Kā jau es minēju, es daudz esmu bijis Indijā, un, ziniet, jūs nepieņemat studentus no Indijas, vienkārši izliekot milzīgu reklāmas stendu. Tad jūs saņemat visdažādākos cilvēkus, un dažiem no viņiem nevajadzētu ierasties jūsu augstskolā. Veids, kā jums vajadzētu strādāt tādās vietās kā Indija, ir izvēloties dažus augstākā līmeņa partnerus, augstākā līmeņa universitātes, jo Indijā ir dažas pasaules līmeņa universitātes, kas ir novērtētas augstāk nekā jebkura no Baltijas universitātēm. Ja jūs piesaistiet studentus sadarbībā ar šīm augstskolām, viņi jau iepriekš atlasa cilvēkus, kuriem ir attiecīgās iespējas. Tas ir pareizais process, nevis došanās uz 1,4 miljardu iedzīvotāju valsti, mēģinot pārliecināt kādu nejaušu puisi no ielas studēt Baltijā.