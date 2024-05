Kādi izskatīsies vides mākslas objekti Vecrīgā? Noslēdzies konkurss

Ansambļa skulptūras taps no īpaša aerobetona, jaucot to ar dažādiem Latvijas zemes krāsu pigmentiem, tādējādi iegūstot materiālu, kas vizuāli atgādina smilšakmens klinšu iezi. Vides mākslas objektu atrašanās vieta - krastmala - un izmantotais materiāls vedina uz domu, ka skulptūras skatāmas kā arheoloģiski atradumi vai no upes izskaloti priekšmeti.