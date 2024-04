Noslēdzas projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē”, kas radījis iedvesmu, ambīcijas un vērtīgus rezultātus

Viena no būtiskākajām projektā īstenotajām aktivitātēm ir jauniešu uzņēmējdarbības aktivitāšu koprades telpas izveide. Tā ir vieta, kur iegūt zināšanas, tikties, tīkloties, iedvesmoties, mācīties un visu iegūto pielietot savas biznesa idejas attīstībā. Uzņēmējdarbības aktivitāšu koprades telpas atrodas Jelgavā, Jāņa Asara ielā 21, un šeit ir aicināti jaunieši ne vien no Jelgavas, bet no visas Zemgales. Telpu mērķis ir ar dažādu pasākumu palīdzību veicināt jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā. Šeit norisinās lekcijas, semināri, dažādi radoši un iedvesmojoši notikumi kā pasākumi, mācības, darbnīcas un citas norises uzņēmējdarbības prasmju pilnveidošanai.