Rīgā atzīmē Neatkarības atjaunošanas dienu; kādi pasākumi notiks?

No plkst. 13.00 līdz 20.00 Rātslaukumā, Vecrīgā, notiks ikgadējā akcija “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai!” un svētku koncerts “Citādi ceļi”. Pulcēšanās tautas tērpu gājienam pa novadiem Rātslaukumā notiks sākot no plkst. 12.30, bet plkst. 13.00 notiks svētku atklāšana kopā ar folkloras un seno cīņu kopu “Vilkači”. No plkst. 13.20 līdz plkst. 14.00 notiks svētku gājiens maršrutā Kaļķu iela–Brīvības laukums, laikā no plkst.14.00 līdz plkst. 14.40 noliekot ziedus pie Brīvības pieminekļa. Šajā svētku dienā aicinām ikvienu uzvilkt tautas tērpu par godu Latvijai.