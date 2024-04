Lemberga pensija pērn sasniegusi 84 tūkstošus eiro

Deklarācijā norādītas 11 vienādas ailītes ar ierakstu "Patiesā labuma guvēja tiesības", un katrai pretī norādītā vērtība - viens cents. To, uz kādiem uzņēmumiem šīs tiesības attiecinātas, no deklarācijas publiskās daļas saprast nav iespējams. Tiesa, to skaits gada laikā samazinājies par trijiem ierakstiem.