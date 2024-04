"Jaunā vienotība" vēršas pie tiesībsargājošajām iestādēm saistībā ar "SOAAR" publiskajiem apgalvojumiem

TV3 raidījums "Nekā personīga" iepriekš vēstīja, ka "Vienotība" astoņus gadus bez maksas izmantojusi "SOAAR" veidoto sistēmu vēlēšanām kongresos. KNAB saistībā ar to ir sācis resorisko pārbaudi. Prokuratūrā patlaban atrodas kriminālprocess par krāpšanos CVK rīkotajā IT iepirkumā. Šajā lietā viens no apsūdzētajiem ir Kadžulis. Viņa vadītais uzņēmums vairākkārt uzvarēja CVK un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iepirkumos.