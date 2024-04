Jēkabpilī aizliedz kāpt uz aizsargdambja

Jāpiebilst, ka 2023. gada janvārī Jēkabpils pilsētā un novadā notika vieni no lielākajiem un dramatiskākajiem plūdiem pēdējā gadsimta laikā Latvijā, nopostot plašas teritorijas, ūdens līmenim Daugavā pietuvojoties rekordaugstai 1981. gada atzīmei. 14. janvārī ūdens līmenis sasniedza 8,92 metrus virs novērojumu stacijas nulles punkta, liekot aicināt iedzīvotājus nekavējoties evakuēties no plūdu apdraudētajām teritorijām. 13. janvārī vietām sāka brukt pilsētas aizsargdambis, tomēr bīstamākajā vietā to izdevās nostiprināt.