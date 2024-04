VIDEO: Vai cīņā ar dzērājšoferiem vajadzētu sodīt arī viņu pasažierus?

Lielākā problēma vienmēr ir bijusi tā, ka lēmums braukt dzērumā, tiek pieņemts esot dzērumā. Lai no tā varētu izvairīties, tad praktiski vienīgā, efektīvā iespēja, ir līdzcilvēku rīcība. Ja līdzcilvēki nepieļauj šo vadītāja sēšanos pie stūres, tad viss ir kārtībā, bet ja viņi vēl to veicina – tad tā ir līdzdalība noziegumā, līdz ar to būtu jādomā par pasažieru līdzatbildību.