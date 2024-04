"Mums ir jāceļ šādi gadījumi gaismā!" Rinkēvičs norāda, ka varasiestādes nedrīkst atslābt uz vardarbības gadījumiem

Jau ziņots, ka pēc Ģenerālprokuratūras veiktās pārbaudes par bijušās dzīvesbiedres slepkavībā aizdomās turētā Rusiņa kriminālprocesiem divi prokurori labprātīgi aizgājuši no darba. 2023.gada 16.aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983.gadā dzimsi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Rusiņš. Viņam bija 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 - par to, ka viņš nepilda lēmumu par aizsardzību pret vardarbību.