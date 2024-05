Čābiskais Kremļa stabulē pūtēju "Tautas varas spēks" ceļā uz Briseli

Piemēram, pavisam nesen viesmīlības nozares pārstāvji rīkoja priekšvēlēšanu diskusiju par Latvijas tūrisma attīstību. Uz to bija ieradušās gan lielpartijas, gan mazpartijas, jo šī bija pateicīga tribīne, lai atgādinātu par sevi. “Tautas varas spēks” bija viena no divām partijām (bez tās vēl “Stabilitātei!”), kas to ignorēja.