Policija Rīgā aizturējusi vairākus skinhedu subkultūras pārstāvjus, kuri vīrietim lika publiski slavināt Hitleru un veikt nacistu sveicienu

Otrs kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 78. panta otrās daļas un Krimināllikuma 150. panta trešās daļas, proti, par to, ka cits skinhedu subkultūras pārstāvis, izmantojot sociālo mediju platformas, vairākas reizes veicis tādās darbības, kas vērstas uz rasu naida izraisīšanu. Kā arī par to, ka skinhedu subkultūras piederīgais, pielietojot vardarbību un draudus pret panku subkultūras pārstāvi, izdarīja darbību, kas vērsta uz nesaticības izraisīšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums. Minētās darbības pēc skinheda subkultūras pārstāvja uzdevuma filmēja ar mobilo telefonu viņa draudzene, pēc kā šis video tika ievietots sociālo mediju platformās.