"Uzturlīdzekļu nemaksātājiem jāpiedāvā bonusi": Aigars Rostovskis par alimentu nemaksātājiem:

Kurzemes apgabaltiesa nesen kādam uzturlīdzekļu nemaksātājam piespriedusi reālu brīvības atņemšanu uz vienu mēnesi. Tas ir pirmais šāda veida gadījums visā Latvijā. Pavisam valstī ir apmēram 40 000 uzturlīdzekļu nemaksātāju, kuri kopumā valstī ir parādā ap pusmiljardu eiro. Viņu vietā par šo cilvēku bērniem nākas gādāt valstij. Vēl viena problēma ir tā, ka šie alimentu nemaksātāji darbojas ēnu ekonomikas zonā, lai izvairītos no uzturlīdzekļu maksāšanas. Tātad viņi arī nekādus nodokļus nemaksā. Līdz ar to Lielais jautājums: “Ko iesākt ar alimentu nemaksātājiem?” To Jauns.lv vaicāja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidentam Aigaram Rostovskim.