Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera pārtrauks attiecības ar uzņēmumiem, kas turpinās eksportu uz Krieviju

Viņš sacīja, ka ceturtdienas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes sēdē valdei tika uzdots apspriesties ar katru no biedriem, kas vēl turpina eksportēt uz Krieviju dažādas preces. Šajās sarunās ar uzņēmējiem tiks noteikts termiņš, kurā eksports uz Krieviju būtu jāpārtrauc, taču, ja uzņēmums atteiksies to darīt vai nepildīs solījumus, tas no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedru sastāva tiks izslēgts.