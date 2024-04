Zemgalē strādā pie jauniešu iesaistes uzņēmējdarbībā

“Biznesa un uzņēmējdarbības apgūšana ir svarīga no daudziem skatu punktiem. Viens no tiem ir nepieciešamība radīt labas darba vietas cilvēkiem, kas ir nozīmīgi visiem reģioniem un novadiem, lai tur dzīvojošajiem būtu plaukstoša nākotne. Otrkārt, mācīšanās par uzņēmējdarbību ir personiska vērtība, ko var izmantot dažādās jomās, jo radoša attieksme un izpratne par uzņēmējdarbību būs noderīga. Jauniešiem ir jāsaprot, ka rezultāti un panākumi nerodas no nekā – tie nāk no kompetences, radošuma un smaga darba. Attieksmi, komunikāciju un mārketingu ir iespējams iemācīt, un skolām šeit ir būtiska loma,” komentē projekta “Uzņēmējdarbība Zemgalē” partneris, Norvēģijas uzņēmējs Alfs Johansens.