Ekspremjeram Kariņam atgriežoties Saeimā, deputātes mandātu zaudēs Viktorija Baire

Kariņš atgriežas Saeimā pēc demisijas no ārlietu ministra amata. No ministra amata viņš atkāpās pagājušajā nedēļā pēc skandāla par privāto avioreisu izmantošanu komandējumos. Kariņš ir ievēlēts 14.Saeimā, līdz ar to politiķim ir tiesības atjaunot Saeimas deputāta mandātu. Bijušais premjers 28.martā paziņoja par lēmumu atkāpties no ārlietu ministra amata. Šos pienākumus viņš beidza pildīt 10.aprīlī.