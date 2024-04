Kariņš: nezināju, cik izmaksājuši mani speciālie avioreisi

"[Ministru prezidenta biroja bijušais vadītājs] Jānis Patmalnieks (JV) beidzot to ir uzrakstījis, ka viņš strādājis ar pārliecību un bijis arī informēts, ka viss ir likumīgi. Es par to tālāk nedomāju, vai tas ir likumīgi vai nelikumīgi. Ja man pasaka, ka tas ir iespējami, likumīgi un lai par to neuztraucas, tad tā arī ir," sacīja bijušais premjers.