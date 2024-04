Izlēcieni nav viņas gaumē - ko intervijā par sevi reiz atklāja ārlietu ministres amatam virzītā Baiba Braže?

No mūsdienu grāmatām – Viljama Bērnsa The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal, kas ir ļoti noderīga, jo apraksta praktisko diplomātiju pēdējos gadu desmitos, kuras dalībnieki arī mēs esam bijuši. Un arī sarunu vešanu, lai cik nepareizi tas varbūt latviski skan. Protams, Kisindžera Diplomātija, lai gan to izlasīju, kad jau biju profesionāli izveidojusies. Vēl zviedru diplomāta Larsa Fredēna grāmata Baltijas brīvības ceļš un Zviedrijas diplomātija – par Latviju 90. gadu sākumā. Tas ir kaut kas ļoti būtisks un svarīgs tieši manai paaudzei.