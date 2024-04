Jurģis Liepnieks par Stūra mājas pārdošanu: "Tā ir zaimošana un necieņa"

Viņš atgādina Stūra mājas identitāti: “Tur vēl aizvien sienās ir ložu caurumi, autentiski pagrabi. Tur tās sienas kliedz! Tās simbolizē to, ko mēs nekad vairs nedrīkstētu pieļaut. Mazām tautām tas ir supersvarīgi.” Lai par to liecinātu un atgādinātu Stūra māja ir jāsaglabā kā vēsturisks liecinājums un atgādinājums. Pirmām kārtām par to būtu jārūpējas Kultūras ministrijai, bet tā par to neliekas ne zinis: