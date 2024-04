Plašākie plūdi Latvijā: Kāpēc Lubāna pali ir svarīgi?

Vairākām putnu sugām šī ir vienīgā ligzdošanas vieta Latvijā. Ezers jau 90. gadu sākumā tika atzīts par Eiropā nozīmīgu putnu sugu apmešanās vietu. Tas, kopš 1999. gada, ir iekļauts Lubāna dabas lieguma teritorijā. Agros pavasaros šeit mēdz iegriezties tūkstošiem migrējošu ūdensputnu. Zosis, gulbji un pīles ir tikai dažas no sugām, kas šo ezeru ir iecienījušas šajā plūdu laikā. Šeit ligzdo arī tilbītes, dūkuri un zīriņi. Lubāna klāni ir viens no lielākajiem mitrājiem Eiropā un putnu atgriešanās šīs pļavas padara par vienu no krāšņākajiem dabas skatiem Latvijā.