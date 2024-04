"Latvijas attīstībai" pārstāj flirtēt ar kreisajiem un spiež uz pašvaldībām

Tālāk jau seko pārstāvji no dažādām pašvaldībām - Gulbenes, Cēsu, Aizkraukles, Ropažu, Talsu, Saldus, Daugavpils, Mārupes, Kuldīgas un Saulkrastu. Neviens no viņiem gan nav pašvaldības domes priekšsēdētājs, kaut gan ir pārstāvji no vietvarām, kur pie teikšanas ir mērs no “Latvijas attīstībai”, piemēram, Ropažiem vai Aizkraukles.