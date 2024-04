Nacionālie latvieši Eiropā

Jāteic, ka Nacionālās apvienības programma ir izsvērta tai ziņā, ka tā nepiedāvā populistiskus solījumus, kuru lemšana nav EP kompetencē. Nacionālās apvienības līderis, Saeimas deputāts Raivis Dzintars, kurš pats gan nestartē EP vēlēšanās paudis, ka partijai divi no Latvijai atvēlētajiem deviņiem mandātiem EP būtu vidējs rezultāts, bet apvienība ir apņēmības pilna cīnīties vismaz par trijiem. Atšķirībā no citām partijām Nacionālā apvienība socioloģisko aptauju līderpozīcijās spēj noturēties tādēļ, ka par to pagaidām plašsaziņas līdzekļos nav bijušas nekādas lielas negatīvas informācijas.