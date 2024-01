FOTO un VIDEO: Baltijas jūrā izlaiž otru pērn Rīgas zoodārzā nonākušo roni Pūciņu

Janvāra nogalē Rīgas Zooloģiskā dārza speciālisti Baltijas jūrā netālu no Jūrkalnes izlaida pelēko roņu mātīti, kuru zoodārza darbinieki tika iesaukuši par Pūciņu. Pēc iznākšanas no ceļojuma kastes Pūciņa, kādu brīdi pavēroja apkārtni, novērtējot situāciju, tad droši devās ūdens viļņos un pamazām attālinājās no krasta.