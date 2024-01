Mērsragā protestēs pret skolu slēgšanu

Protesta organizatore Inese Lagzdiņa vēsta, ka gājiens virzīsies no Mērsraga centra līdz Mērsraga bērnudārzam, kas pašlaik ir vienīgā izglītības iestāde, kuru pašvaldības vadība vēl nav pakļāvusi reorganizācijai.

Lagzdiņa skaidro, ka protesta akcijas "Ļaujiet mums būt!" mērķis ir pieprasīt Mērsraga vidusskolas un citu skolu saglabāšanu Talsu novadā. "Lai arī no šodienas Talsu novada domes sēdes darba kārtības ir izņemts jautājums par Mērsraga vidusskolas reorganizāciju par pamatskolu, jautājums jau nepazūd no dienaskārtības, par to lems februāra, marta domes sēdē," uzsver Lagzdiņa.

Covid-19 pandēmijas laikā uz Mērsragu un tā tuvāko apkārtni ir pārcēlušās vairākas ģimenes ar bērniem, kuru izvēle par labu Mērsragam ir bijis tieši tas, ka bērni šeit varēs iegūt vidējo izglītību. "Viņi ir izbēguši no Rīgas, kur bērniem bija jāmācās lielās klasēs, un tagad viņiem tiks atņemta iespēja mācīties vietējā vidusskolā," skaidro protesta organizatore, piebilstot, ka Kūļciema, Ķipatu ciemu bērni ir ķīlnieki, kuriem tiek atņemta skola.

Lagzdiņa vērš uzmanību arī uz to, ka Talsu novads skolēnu pārvadājumos paļaujas tikai uz sabiedrisko transportu, kas bieži vien ir pārpildīts, tādējādi arī nedrošs.

Kā vēstīts, šodien Talsu novada dome lemj par Kolkas un Virbu sākumskolas likvidāciju, Pūņu pamatskolas un Lībagu sākumskolas reorganizāciju.