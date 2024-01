Profesors Mārcis Auziņš par ielu pārdēvēšanu: vai vajag viena Maskavā dzīvojoša idiota dēļ izsvītrot veselu vēstures posmu?

Bijušais Latvijas Universitātes rektors, fiziķis Mārcis Auziņš viennozīmīgi ir par to ar Krieviju saistīto ielu pārdēvēšanu, kas savus nosaukumus ieguvušas padomju okupācijas laikā. Tomēr viņš piesardzīgi attiecas pret to vietvārdu iznīdēšanu, kas radušies pirms okupācijas, jo nebūtu prātīgi no mūsu vēstures izsvītrot kādu posmu, tikai tādēļ, ka tagad Maskavā dzīvo “viens idiots”.