"Laiki mainās!": soctīklos zobojas par dārgo avioreisu cienītāju Kariņu, kurš redzēts ekonomiskajā klasē

Jau ziņots, ka daļā sabiedrības kritiku izpelnījušies Kariņa Ministru prezidenta laika vadīto delegāciju veiktie speciālie avioreisi no 2021.gada līdz 2023.gada septembrim, kas no valsts budžeta atbilstoši Valsts kancelejas apkopotajai informācijai izmaksājuši 613 830 eiro. Kariņš apgalvoja, ka šādi lidojumi esot bijuši nepieciešami, lai Latvija būtu pārstāvēta starptautiskās sanāksmēs, neatzina savu vainu valsts līdzekļu izšķērdēšanā un viņam nenācās arī šķirties no amata.

Taču, kā liecina Saeimas deputātes Lindas Liepiņas “Facebook” kontā publicētā fotogrāfija, ekspremjers kļuvis pieticīgāks. “Laiki mainās,” šādi fotoattēlu parakstījusi deputāte.

Soctīklos netrūka ironijas

Citi komentētāji izteikušies daudz nediplomātiskāk, neskopojoties ar zobgalībām.

“Nabadziņš. Sejas izteiksme tā, it kā atrastos 15 troļukā uz ķengragu, kur blakus sēž Lolitas tante ar pilnu ķeseli svaigām zivīm.”

“Kur ir mana lidmašīna? Kur tā ir!?”

“Varētu teikt-“Laiki mainās, ja šis cilvēks būtu aiz restēm”…. Pagaidām nekas nemainās”

“Izskatās, ka Kariņam galīgi neērti."

"Fotošops protams!"