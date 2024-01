Sieviete tur rokās Latvijas karodziņu. (Foto: LETA)

Latvijas iedzīvotāji nav gatavi "brīvību iemainīt pret desu"

Samazinās to Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kas būtu gatavi atteikties no politiskajām brīvībām apmaiņā pret ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos, secināms no pētījumu centra "SKDS" veiktās aptaujas.