Izmaiņas Latvijas Radio kora vadībā - diriģentu Kļavu nomainīs Putniņš

Kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents kopš 1992. gada bija Sigvards Kļava, savukārt Putniņš visu šo laiku strādājis kā šī kora diriģents. Pēc mākslinieciskā vadītāja rokādes Kļava kori nepametot un turpināšot "lolot savas mākslinieciskās idejas", stājoties pie kora diriģenta pults koncertos gan Latvijā, gan ārvalstīs.

"Latvijas Radio koris ir vienība ar spilgtu identitāti, savu īpašu raksturu. Ar lielu prieku, pateicības un atbildības sajūtu pieņemu uzaicinājumu turpināt Latvijas Radio kora stāstu, kurā vienlīdz svarīga vieta ir gan tradīcijām, gan jaunas, līdz šim neatklātas mūzikas teritorijas noslēpumam un vilinājumam," sacījis Putniņš.

Putniņš regulāri strādājis arī ar "RIAS", "NDR", Ģentes "Collegium Vocale", Flāmu Radio kori un citiem. Viņš īstenojis ideju par "TENSO Eiropas jauno profesionāļu kori". Savulaik diriģents vadījis Rīgas vokālo grupu.

Putniņš ir Latvijas Radio kora diriģents kopš 1992. gada, bet 1994. gadā viņš dibinājis Latvijas Radio kora grupu - ansambli, kurā dzied Latvijas Radio kora solisti. Kopš 2020. gada rudens Putniņš ir arī Zviedrijas Radio kora mākslinieciskais vadītājs, bet lielu radošās dzīves daļu diriģents aizvadījis Igaunijā, trīs gados vadot Igaunijas Nacionālo vīru kori (2005-2008), kā arī septiņus gadus (2014-2021) esot Igaunijas filharmonijas kamerkora mākslinieciskā vadītāja amatā.

Latvijas Radio kori 1940. gadā dibinājis diriģents Teodors Kalniņš, kurš to vadīja līdz aiziešanai mūžībā 1962. gadā. No 1963. līdz 1986. gadam kora mākslinieciskais vadītājs bijis Edgars Račevskis, pēc kura pie kora vadība nokļuva diriģents Juris Kļaviņš, kurš to vadīja līdz 1992.gadam.