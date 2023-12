Rīgā ieviestas izmaiņas vairākos sabiedriskā autobusa maršrutos un to kustības sarakstos

Izmaiņas saistītas ar Austrumu maģistrāles būvdarbu pabeigšanu.

Izmaiņas veiktas arī 4. maršruta autobusu atiešanas laikos darba dienās, lai nodrošinātu koordināciju ar 13.autobusa kustības sarakstu. Savukārt 6.autobusa maršrutā atsevišķi reisi rīta agrajās stundās kustības virzienā uz Biķeriem tiks uzsākti no pieturas "Nīcgales iela".

13.maršruta autobusi virzienā no Babītes stacijas uz Preču-2 kursēs pa maršrutu līdz Nīcgales ielai, tālāk pa Nīcgales ielu, Vietalvas ielu, Vestienas ielu, Pildas ielu un tālāk pa maršrutu.

Virzienā no Preču-2 uz Babītes staciju autobuss kursēs pa maršrutu līdz Pildas ielai, tālāk pa Pildas ielu, Vestienas ielu, Vietalvas ielu, Nīcgales ielu un tālāk pa maršrutu.

20.maršruta autobusi virzienā no Pētersalas ielas uz Pļavnieku kapiem kursēs pa maršrutu līdz Pildas ielai, tālāk pa Pildas ielu, Nīcgales ielu, Sesku ielu, Dārzciema ielu un tālāk pa maršrutu.

Virzienā no Pļavnieku kapiem uz Pētersalas ielu autobuss kursēs pa maršrutu līdz Sesku ielai, tālāk pa Sesku ielu, Nīcgales ielu, Pildas ielu, Vestienas ielu, Vietalvas ielu, Matīsa ielu un tālāk pa maršrutu.

63.maršruta autobusi virzienā no Šampētera uz Mežciemu kursēs pa esošo maršrutu.

Virzienā no Mežciema uz Šampēteri autobuss kursēs pa maršrutu līdz Sesku ielai, tālāk pa Sesku ielu, Nīcgales ielu, Pildas ielu, Vestienas ielu, Vietalvas ielu, Matīsa ielu un tālāk pa maršrutu.

Tādējādi Vestienas ielā minētie maršruti kursēs vienādi abos virzienos. Lai nodrošinātu minēto tiks izveidotas divas jaunas pieturvietas Vestienas ielā.

4. autobusa maršrutā tiks veiktas nelielas izmaiņas atiešanas laikos darba dienās, lai nodrošinātu pārsēšanos starp 4. un 13. autobusa maršrutu reisiem pie Babītes stacijas.

58.maršruta autobusi virzienā no Vecmīlgrāvja uz Purvciemu kursēs pa maršrutu līdz Gustava Zemgala gatves pārvadam, tālāk pa Gustava Zemgala pārvadu, Gustava Zemgala gatvi, Ieriķu ielu, Dzelzavas ielu, Vaidavas ielu līdz gala pieturai "Vaidavas iela"; šajā posmā autobusi apstāsies pieturās "Brīvības gatve", "Stārķu iela", "Gustava Zemgala gatve", "Vaidavas iela".

Virzienā no Vecmīlgrāvja uz Purvciemu kursēs pa Vaidavas ielu, Ieriķu ielu, Gustava Zemgala gatvi, Gustava Zemgala pārvadu un tālāk pa maršrutu. Šajā posmā autobusi apstāsies pieturās "Vaidavas iela", "Ūnijas iela", "Ieriķu iela", "Brīvības gatve".

Tiks slēgta Gustava Zemgala gatvē pie VEF Kultūras pils izveidotā pagaidu pietura "Brīvības gatve", 58.maršruta autobusi virzienā uz Vecmīlgrāvi apstāsies kopā ar 48.maršruta autobusiem pieturvietā "Brīvības gatve".

6.maršruta autobuss, kā līdz šim reisu uzsāka no galapunkta Biķeros, autobusi braucot no parka sāks apkalpot pasažierus no pieturas "Nīcgales iela". Līdz ar šīm izmaiņām tiks paplašinātas pasažieru iespējas posmā no pieturas "Nīcgales iela" līdz "Dreiliļupīte" sasniegt galamērķus Biķeru galapunktā agrāk nekā šobrīd. Autobusu atiešanas laiki no pieturvietas "Nīcgales iela" virzienā uz Biķeriem darba dienās plkst.4.50, 5.20, 5.49, brīvdienās plkst.5.10 un 6.

Līdz ar izmaiņām maršrutos, mainīsies arī atiešanas laiki no pieturvietām, taču reisu skaits nemainīsies.