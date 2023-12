Kurzemes upēs atkal sāk paaugstināties ūdens līmenis

Ventas augštecē, Ciecerē, Bārtā un Cīravā ūdenslīmenis ir paaugstinājies par 16 līdz 50 centimetriem (cm), bet Bārtas augštecē - pat par 62 cm.

Hidrologi atzīmē, ka daudzviet Latvijā plaši applūdušas upju palienes un zemākās vietas, un joprojām ir spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu ūdenslīmeni. Uz ledus, kur tas vēl ir palicis, doties ir bīstami.

Aizvadītajā diennaktī Daugavā no Polockas līdz Zeļķiem ūdenslīmenis paaugstinājās par vienu līdz astoņiem cm, bet pie Pļaviņām - par 20 cm. Daugavas baseina upēs ūdenslīmenis lielākoties svārstījās par pieciem centimetriem uz vienu vai otru pusi.

Daugavā no augšteces līdz Suražai ir ledus sega vai nepilna ledus sega, pie Vitebskas upe ir brīva no ledus, bet pie Ullas ledus sega ir ar lāsmeņiem. No Polockas līdz Jēkabpilij upē gar krastiem novērotas piesalas vai palieku piesalas, pie Zeļķiem vērojama reta ledus iešana un ledus krautņi gar krastiem. Pie Pļaviņām ledus sablīvējums turpina izskaloties.

Gaujas un Salacas baseinu upēs ūdenslīmenis pārsvarā pazeminās vai nedaudz svārstās, vien Gaujā pie Valmieras turpinājies līmeņa kāpums par 13 cm. Lielupes baseina upēs lielākoties ūdenslīmenis svārstās vai pazeminās. Mazajā Juglā un Lielajā Juglā ūdens līmenis ir pazeminājies attiecīgi par 14 un 39 cm.

Lielākā daļa upju Latvijā ir brīvas no ledus, austrumdaļas upju vairākos posmos gan vēl redzamas palieku piesalas. Pededzē pie Litenes ledus sega ir ar lāsmeņiem, sniegūdens lāmas un ūdens uz ledus.

Kā atzīmē hidrologi, atsevišķos upju posmos ūdens notece ir stabilizējusies vai pazeminās. Tuvākajās dienās būs nokrišņi, neliels sals mīsies ar atkusni, bet tas veicinās ilgstoši paaugstinātu ūdenslīmeni.