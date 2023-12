Aptauja: Teju puse Latvijas iedzīvotāju decembrī iegādājas piparkūkas

Piektā daļa jeb 21% respondentu aptaujā atbildējuši, ka decembrī cep piparkūkas, turklāt tā sacīja 25% sieviešu un 16% vīriešu. Šī Ziemassvētku laikā raksturīgā nodarbe aktuālākā ir 30 līdz 39 gadu vecumā, bet vismazāk piparkūkas cep vecākie ļaudis vecumā no 60 līdz 74 gadiem - tikai 12%. Piparkūku cepšana populārākā ir Vidzemē, kur decembrī 33% iedzīvotāju tās paši cep, Kurzemē 26%, Pierīgā 22%, Zemgalē 21%, Rīgā 16% un Latgalē 15%.

Savukārt gan cep, gan pērk piparkūkas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem - 34%. Tā visbiežāk rīkojas Pierīgā un Zemgalē dzīvojošie jeb trešā daļa no šo vecuma grupu respondentiem.

43% Latvijas iedzīvotāju piparkūkas pirms Ziemassvētkiem nopērk gatavas - no tiem vairāk nekā puse jeb 56% ir gados vecākā paaudzē no 60 līdz 74 gadiem, 48% no 50 līdz 59 gadiem, 38% no 40 līdz 49 gadiem, 37% no 18 līdz 29 gadiem un vismazāk - 28% no 30 līdz 39 gadiem. 52% gatavas piparkūkas nopērk Latgales iedzīvotāji, 49% Rīgas iedzīvotāji un 42% Kurzemes iedzīvotāji.

11% aptaujāto aptuveni visās vecuma grupās vienādi norādījuši, ka viņiem negaršo piparkūkas, vismazāk tādu ir Rīgā un Vidzemē.

Reprezentatīvu iedzīvotāju aptauja "Mēness aptieka" sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat" 2023.gada oktobrī veikta visā Latvijā, aptaujājot 1001 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.