Aktieris Toms Liepājnieks dalās pieredzē: kā tikt vaļā no krāpnieka

Liepājnieks saņēmis zvanu no mobilā telefona numura, kā viņš apzīmē, no “Kriminālpolicijas inspektora Tāda un Šāda”. “Prasīja vai personīgi pazīstu personu vārdā Šāds un Tāds. Teicu, ka nē un kas par lietu? Esot saņemts iesniegums no “Swedbank Latvia”, ka šis Šāds un Tāds ir mēģinājis uz mana vārda paņemt 15000 EUR aizdevumu, rokā turot notariāli apstiprinātu pilnvaru. Vai es esmu kādu pilnvarojis? Atbildēju – NĒ! Ir tad 2 varianti, vai nu notārs ir krāpnieks vai nu notāram izteikti dzīvības draudi.”

Saruna turpinājusies šādi:

“Vai esmu 30 dienu laikā kādam devis datus?

Vai 30 dienu laikā esmu iepircies internetā?

Vai 30 dienu laikā esmu bijis savā bankā, un vai tur pret mani ir rupji izturējušies?”

Un tā tālāk un tā joprojām.”

Tad sekojis jautājums, vai viņš lieto “WhatsApp”. Uzzinot, ka jā, solīts nosūtīt fotorobotu atpazīšanai un “kriminālpolicijas inspektora” apliecību, lai paliekot uz līnijas.

“Ziņu tiešām saņēmu ar bildēm, bet neatvēru. Jo! Beidzot paliku aizdomīgs, un arī uz līnijas nepaliku. Vēl aizdomīgāks paliku, ka uzreiz saņēmi zvanu no cita numura (mobilais numurs) ar skarbu tekstu, kāpēc es esmu nolicis klausuli,” turpina Liepājnieks.

Viņš teicis, ka īsti neuzticas, jau esot paranoja, un labprāt ieradīsies iecirknī. “Kriminālpolicijas inspektors” teica, ka “saskaņā ar likumu velnsviņzinkādu” viņam sākumā jāievāc mutiska liecība, un to varot darīt arī pa telefonu. “Tomēr labprāt ierastos iecirknī,” atbildēja Liepājnieks.

Viņam ieteica atvērt “WhatsApp”, tur ir apliecība, ka var uzticēties. Atbildēja, ka nevērs. “Inspektors” nepadevās – sacīja, ka pēc šā zvana divu līdz piecu dienu laikā būs oficiāla vēstuli ar uzaicinājumu ierasties iecirknī. Arī Liepājnieks nepadevās – “teicu, ka nop”. “Klausuli nolika – viņš.” Aktieris atzvanīja gan uz pirmo, gan otro “inspektora” numuru, atbildēja sievietes – dažāda vecuma un tautības, un ne no kriminālpolicijas.

Liepājnieks piezvanīja uz īsto Valsts policijas informatīvo tālruni, kur izskaidroja, ka Ir darbojas īpaši aktīva krāpnieku grupa, kas bāzēta ārvalstīs un spēj pieslēgties jebkuram Latvijā reģistrētam mobilajam numuram, lai veiktu šo zvanu. Shēma – no sākuma paziņo, ka sazvanītā cilvēka vārdā mēģināts paņemt kredītu, gūst uzticību, nosūtot fotorobotu un “inspektora” apliecību, un tad zvana saņēmēju aicina pārsūtīt savus līdzekļus uz citu bankas kontu.

“Ko es varu darīt šajā situācija? Vai man jāraksta kāds iesniegums? Nē! Policijai jau viņi ir zināmi,” norāda Liepājnieks. Zvana saņēmējs var vienkārši nolikt klausuli vai pateikt, ka labprāt ieradīsies personīgi iecirknī, tad saruna beigsies, kā šajā gadījumā.

Un vēl ko darīt? “Obligāti apzināt savus tuvos un viņus informēt – lai padodu tālāk savējiem!” ieteikts policijā. “Tad nu lūdzu, padodu tālāk savējiem! Lai ģeniāla nedēļa un finanses paliek pie jums!”