No šodienas sāk tirgot vilciena biļetes uz Viļņu

"Šodien mēs sākam biļešu tirdzniecību pirmajam ziemas reisam uz Latviju, kurš notiks 27. decembrī. Esam jau pabeiguši svarīgākos sagatavošanās darbus un saņēmuši nepieciešamās atļaujas, tāpēc varam paziņot galvenās detaļas par gaidāmajiem braucieniem. Maršruts būs ērts ikvienam, arī tiem, kam ir individuālas vajadzības. Brauciens nebūs pārāk ilgs – tā paredzamais laiks būs konkurētspējīgs ar vieglajiem automobiļiem, taču nogurdinošas braukšanas vietā ceļojuma laiku būs iespējams pavadīt jēgpilni un pasažierus sagaidīs tāds komforts un ilgtspēja, kādu spēj piedāvāt tikai vilcieni," saka "LTG Link" vadītāja pienākumu izpildītājs Ģedimins Šečkus.

Maršruta galvenais mērķis būs nodrošināt ilgtspējīgas starptautiskas ceļošanas iespējas, tāpēc Latvijas teritorijā nebūs pieejami vietējie ceļošanas pakalpojumi posmā Jelgava–Rīga.

“LTG Link” piedāvātais maršruts būs ērts tiem, kas plāno vienas dienas komandējumus Latvijā. Vilciens no Viļņas izbrauks katru dienu plkst. 6:30, no Kaišadores – plkst. 7:14, no Šauļiem – plkst. 8:51, no Jonišķiem – plkst. 9:30. Jelgavā vilciens ieradīsies plkst. 10:06, bet Rīgas Centrālajā stacijā – plkst. 10:43. Vilciens no Rīgas uz Viļņu katru dienu aties plkst. 15:28, no Jelgavas – plkst. 16:08. Šis vilciens Šauļus sasniegs plkst. 17:21, bet Viļņu – plkst. 19:51.

Paredzams, ka brauciens ar vilcienu starp abām galvaspilsētām ilgs aptuveni 4 stundas un 15 minūtes. Taču jāņem vērā, ka infrastruktūras uzlabošanas darbu dēļ brauciena laiks var nedaudz mainīties. Pasažieru ērtībām jaunajā kustības sarakstā paredzēta arī ērta pārsēšanās uz vilcienu maršrutā Kauņa–Viļņa – pārsēšanos plānots veikt Kaišadores stacijā.

Pasažieriem būs iespēja ceļot ar modernu Pesa 730 ML dīzeļvilcienu. Gan piekļuve vilcienam, gan tā iekšpuse ir pielāgota cilvēkiem ar individuālām vajadzībām un kustību traucējumiem. Vilciens ir aprīkots ar apkuri un ventilāciju, gaisa kondicionēšanu un Wi-Fi. Vilcienā ir 142 sēdvietas pasažieriem un 4 statīvi velosipēdiem. Visa brauciena laikā ir pieejamas karstas un aukstas uzkodas un dzērieni.

Pasažieri tiek aicināti iegādāties biļetes no šodienas. Ceļojumu uz Rīgu uzņēmums iesaka plānot savlaicīgi, un to vislabāk izdarīt tiešsaistē uzņēmuma tīmekļa vietnē un mobilajā lietotnē. Bērniem līdz 6 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu vilcienā, brauciens būs bezmaksas, bet bērniem vecumā no 6 līdz 16 gadiem tiks piemērota 30 procentu atlaide.

Pasažieriem līdzi jāņem personu apliecinoši dokumenti. Šajā starptautiskajā maršrutā ir atļauts pārvadāt personīgo rokas bagāžu un velosipēdus (iepriekš iegādājoties attiecīgo biļeti). Fiksētā cena par velosipēdu visā maršrutā ir 10 EUR.

Tāpat kā Lietuvā, arī Latvijā ceļošana ar mīļdzīvniekiem ir atļauta, ja ir derīga Eiropas mīļdzīvnieka pase un tiek ievērotas veselības un higiēnas prasības. Sīkie mīļdzīvnieki īpašās somās var ceļot bez maksas, bet lielāki – par fiksētu maksu 5 EUR. “LTG Link” piedāvā arī starptautiskās “Eurail” vilcienu biļetes, tāpēc “Eurail” biļešu īpašnieki var ceļot arī starp Lietuvu un Latviju.