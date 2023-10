Labdarības maratons "Dod pieci!" šogad būs veltīts riskam pakļautiem jauniešiem

Saskaņā ar Valsts kontroles 2022. gada revīzijas ziņojumu "Problēmbērni - pieaugušo neizdarības spogulis", Latvijā šobrīd ir vairāk nekā 10 000 bērnu ar uzvedības problēmām, kuri ilgstoši un bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādes, lieto dažādas apreibinošas vielas vai pārkāpuši likumu. Savukārt vairāk nekā 36 000 jeb katram septītajam bērnam Latvijā esot uzvedības problēmu iestāšanās risks - šie bērni ir cietuši no vardarbības vai noziedzīga nodarījuma, atrodas ārpusģimenes aprūpē vai dzīvo ģimenē, kurā ir riski nepietiekamai bērna aprūpei.

Šī gada labdarības maratona "Dod pieci!" mērķis ir dot iespēju bērniem un jauniešiem ar uzvedības problēmām izrauties no nelabvēlīgas vides un veidot motivētu, drošu, garīgi un fiziski veselīgu nākotni.

Organizatori ziņo, ka kampaņas laikā saziedotie līdzekļi nonāks pie bezpeļņas organizācijām, kas sniedz profesionālu palīdzību bērniem un jauniešiem, kuri palikuši bez pienācīgas ģimenes aprūpes, cietuši no vardarbības un citiem noziegumiem, pašiem radušās uzvedības problēmas. Par saziedotajiem līdzekļiem organizācijas sniegs viņiem piemērotus pakalpojumus, sākot no speciālistu konsultācijām, pirmās nepieciešamības lietu iegādes un beidzot ar atbalsta personas jeb mentora meklējumiem.

Šī gada labdarības maratona vēstnesis ir Latvijas Radio 2 programmu vadītājs un organizācijas "Latvijas Bērnu atbalsta fonds" vadītājs Kaspars Markševics, kurš pats savulaik astoņus gadus pavadījis nošķirts no ģimenes bērnunamā, informē organizatori.

"Dod pieci!" šogad notiks desmito reizi. Labdarības maratons ir daļa no starptautiska projekta "Serious Request", kurā dažādās Eiropas valstīs radiodīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai labdarības maratona izraudzītai grupai vai sabiedriski nozīmīgai tēmai. Ikviens tiek aicināts ziedot līdzekļus apmaiņā pret mīļāko dziesmu radio ēterā.