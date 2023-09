Baltkrievija ierobežoti sniedz informāciju par lietu pret Latvijas pilsoni Sokoļenko

Biedrība "FreeBelarus" tviterī norāda, ka piektdien, 29. septembrī, Minskā sāksies tiesa pret Latvijas pilsoni Sokoļenko. Sievietei draud trīs līdz septiņi gadi nebrīvē it kā par izlūkošanu Latvijas labā. Pērn Valsts policija (VP) Sokoļenko un Diānu Bahmutu izsludināja meklēšanā kā bezvēsts pazudušas. Vēlāk izrādījās, ka Bahmutai izdevies atgriezties Latvijā.

Eglīte atzīmēja, ka ĀM ir sekojusi līdzi un centusies sniegt palīdzību Latvijas pilsones Sokoļenko lietā kopš viņas aizturēšanas Baltkrievijā pagājuša gadā. Baltkrievijas puse ir ievērojami apgrūtinājusi Latvijas konsulāta Vitebskā komunikāciju ar Latvijas valstspiederīgo.

Neskatoties uz regulāriem informācijas pieprasījumiem par šo lietu gan no ĀM, gan no Latvijas konsulāta Vitebskā, informācija par kriminālprocesa virzību no Baltkrievijas iestādēm ir saņemta ierobežotā apjomā.

Tāpat Latvijas konsulāts Vitebskā un ĀM nebija saņēmusi informāciju par plānoto tiesas sēdi un aizturētās Latvijas pilsones vai viņas advokāta lūgumu piedalīties tiesas sēdē.

Lai klātienē sekotu līdzi tiesvedībai pret Latvijas pilsoni, konsulāts Vitebskā ir iesniedzis prasību Baltkrievijas Ārlietu ministrijai nodrošināt konsulāta pārstāvim iespēju piedalīties tiesas sēdēs.

ĀM atkārtoti brīdina iedzīvotājus nedoties uz Baltkrieviju, jo pret Latvijas valstspiederīgajiem var tikt vērstas provokācijas, un Latvijas iespējas pašreizējos Baltkrievijas apstākļos sniegt palīdzību ir ļoti ierobežotas.

2022. gadā VP lūdza sabiedrības palīdzību atrast divas bezvēsts prombūtnē esošas sievietes, kuras nepārradās Latvijā no brauciena uz Baltkrieviju.

Rīgas reģiona Kriminālpolicijas pārvalde meklēja 1966. gadā dzimušo Sokoļenko un 1966.gadā dzimušo Bahmutu, kuras 28. martā nepārradās Latvijā no brauciena uz Baltkrieviju.

Sokoļenko un Bahmuta pēdējo reizi bija redzētas 2022. gada 27. martā Baltkrievijas pilsētā Gomeļā, kur viņām vajadzēja iekāpt vilcienā.