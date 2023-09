Autovadītāju ievērībai! Kur jārēķinās ar lielākajiem satiksmes ierobežojumiem būvdarbu dēļ?

Uz valsts reģionālā autoceļa Umurga-Cēsis-Līvi (P14) jāšķērso divi remonta posmi ar ātruma ierobežojumiem un sešiem luksofora posmiem, kuru izbraukšana var aizņemt pat stundu.

Vidzemes šosejas (A2) remontposma no Melturiem līdz Rīdzenei apbraukšanai autovadītājiem jāizmanto ceļi: Drabeši-Līvi (V293), Valmiera-Cēsis-Drabeši (P20) un Cēsis-Rāmuļi-Bānūži (V294), kas prasīs aptuveni stundu.

Arī dodoties uz Valmieru, jāņem vērā, ka uz Valmieras šosejas (A3) remontposma no tilta pār Gauju līdz pagriezienam uz Lielstraupi izbraukšana prasīs 40 minūtes. Ieviesti ātruma ierobežojumi un viens luksofora posms. Savukārt braucot no Limbažu puses pa P11 pieci reversās kustības posmi ir no Umurgas līdz Iesalkājai, posmu var šķērsot 35 minūtēs.

Informācija par visiem būvdarbu posmiem un satiksmes ierobežojumiem publicēta kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi mājaslapā www.lvceli.lv. Aicinām plānot papildu laiku ceļā, ja ir jāšķērso būvdarbu vieta.

Lielākie ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

- uz Vidzemes šosejas (A2) no pagrieziena uz Cēsīm (P20) līdz Rīdzenei septiņi luksoforu posmi. Satiksmei pilnībā slēgts 0,5 km posms aiz Drabešiem, posma Drabeši-Vaive apbraukšana pa autoceļiem Drabeši-Līvi (V293), Valmiera-Cēsis-Drabeši (P20) un Cēsis-Rāmuļi-Bānūži (V294). Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, paredzamais laiks remontposma šķērsošanas - stunda;

- uz Valmieras šosejas (A3) no tilta pār Gauju līdz pagriezienam uz Lielstraupi (V280) vienā posmā satiksmi regulē ar luksoforu, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes;

- uz Daugavpils šosejas (A6) Lielvārdē divos posmos luksofori, ātruma ierobežojums 50 km/h, platuma ierobežojums 3 m, posma šķērsošanai nepieciešama 25 minūtes;

- uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Grebņevas līdz Kārsavai ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 15 minūtes.

Lielākie ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:

- autoceļa Umurga-Cēsis-Līvi (P14) posmā no Stalbes līdz Cēsīm satiksmi sešos posmos regulē ar luksoforiem. Ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 50 minūtes;

- uz autoceļa Kocēni-Limbaži-Tūja (P11) no Umurgas līdz Iesalkājai trīs pagaidu luksoforu posmi un divos satiksmi pa vienu joslu regulē ar priekšrocības ceļazīmēm. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 35 minūtes;

- autoceļa Aizkraukle-Jēkabpils (P76) posmā no Seces līdz Daugavas stacijai līdz vienā posmā satiksmi organizē ar luksoforu, ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 25 minūtes;

- uz autoceļa Valka-Vireši (P23) slēgta satiksme pār Gaujas tilta un Gaujas attekas tiltu, apbraukšana pa autoceļu Valka-Smiltene (P24), ceļā jāplāno līdz 25 minūtēm;

- Skrunda-Aizpute (P117) posma pie Kazdangas divi luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks pusstunda;

- uz autoceļa Krāslava-Dagda (P61) no Gaugariškiem līdz Krāslavai divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, šķērsošanas laiks vismaz 20 minūtes.

Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz VSIA Latvijas Valsts ceļi diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.