Plāno palielināt sodus par atļautā braukšanas ātruma pārkāpumiem

Ar grozījumiem plānots noteikt, ka par ātruma pārsniegšanu no 61 līdz 70 kilometriem stundā transportlīdzekļa vadītājam varēs piemērot naudas sodu no 144 līdz 192 naudas soda vienībām (no 722 līdz 960 eiro) un atņemt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz 12 mēnešiem.

Savukārt, ja ātrums tiks pārsniegts apdzīvotā vietā, tad plānots piemērot naudas sodu no 208 līdz 280 naudas soda vienībām (no 1040 līdz 1400 eiro) un atņemt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz 24 mēnešiem.

Gadījumos, kad atļautais braukšanas ātrums būs pārsniegts vairāk nekā par 70 kilometriem stundā, plānots piemērot naudas sodu 400 naudas soda vienību apmērā (2000 eiro) un atņemt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz 36 mēnešiem, paredz likumprojekts.

Šobrīd transportlīdzekļu vadītājiem par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā piemēro naudas sodu no 72 līdz 136 naudas soda vienībām (no 360 līdz 680 eiro) un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz sešiem vai 12 mēnešiem atkarībā no pārkāpuma izdarīšanas vietas.

Satiksmes plūsmā 71 procents autovadītāju ārpus apdzīvotām vietām pārsniedz atļauto ātrumu. Eiropas valstu vidū Latvija ar šiem rādītājiem izceļas kā īpaši nedroša vieta satiksmes dalībniekiem. Ceļu satiksmes drošības rādītāji, tostarp atļautā ātruma pārsniegšana, mobilo ierīču lietošana braukšanas laikā, kā arī bojāgājušo un smagi ievainoto skaits Latvijā ir ievērojami sliktāki nekā lielākajā vairākumā Eiropas Savienības valstu, uzsvērts likumprojekta anotācijā.

Lai likumprojekts stātos spēkā, tas vēl trīs lasījumos jāatbalsta Saeimai.