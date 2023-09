Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) šīs nedēļas sākumā nāca klajā ar īsu paziņojumu: “Valsts izglītības satura centrs pārskatīs 9. klases krievu valodas mācību materiālus un līdz 31. oktobrim veiks labojumus to saturā. Šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad vairāki sociālo tīklu lietotāji pauduši neizpratni, kāpēc konkrētajos mācību materiālos tiekot mācīts par Maskavas militārās izglītības iestādi, kā arī atsaucēs izmantoti avoti no Krievijas tīmekļvietnēm”.

Viscaur atsauces uz Krieviju!

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas norādījuma izņemtie materiāli krievu valodas apguvei 9. klasei, jo tie pārāk tieši proponē Kremļa naratīvu. (Foto: www.skola2030.mape.lv)

Nekas sīkāk nebija pausts ne par to, kas izstrādājis un publicējis “konkrēto mācību materiālu” un cik plaši tas ticis izmantots, un par kādu “Maskavas militāro iestādi” tajos ir minēts. Jauns.lv noskaidroja gan to, kāda projekta ietvaros šīs mācību lapas tika izstrādātas, kad tas notika, kas ir tā autori un par kādu Maskavas militāro iestādi, un kāpēc tajā ir runa.

Konkrētais 9. klases krievu valodas apguves materiāls 2019. gadā digitālā formā tika publicēts mācību resursu krātuvē skola2030.mape.lv, bet nu tas vairs tur nav pieejams, jo izņemts pēc IZM norādījuma.

Plašāku ievērību tas izpelnījās pagājušajā nedēļā, kad vairāki vecāki sociālajos tīklos publicēja neizpratnes pilnus ierakstus par dīvainībām, ko viņu bērniem māca krievu valodas stundā. Tā Austra Auziņa mikroblogošanas vietnē “X” publicēja attēlus no mācību līdzekļa un pauda sašutumu:

“Šie ir fragmenti no materiāliem 9. klasei krievu valodā. Ir 2023. gads un šajā priekšmetā tiek mācīts par Maskavas militārās izglītības iestādi meitenēm. Un par apmaiņas programmu, kur fonā Kremlis. Un viscaur materiāls ar atsauci uz www.ru (Krievijas interneta) adresēm. Nu, kā!?”

Krievu valodas mācību materiālos, kas, kā vēsta publicētās norādes, tapušas pēc Valsts izglītības satura centra pasūtījuma Eiropas Sociālā fonda 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. projekta pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros, redzama gan kādas Krievijas meiteņu militārās skolas attēli stāstījumā par militāro izglītību ar norādi uz rakstu Krievijas interneta vietnē takiedela.ru par šo skolu, gan stāstījums par starptautiskās studentu apmaiņas programmu ASF, kurā redzami jaunieši uz Maskavas Kremļa fona. Vēl kādā mācību lapā krievu valodas apguvējiem tiek piedāvāts ar Taizemes vēsturi iepazīties pastarpināti ar kāda Krievijas interneta resursa starpniecību. Cik tas ir pamatoti un uzticami, atliek vienīgi minēt.

“Kas varēja zināt, ka sāksies šis ārprāts?”

Reizēm tikai jāpabrīnās, kādus brīnumus neizdodas atrast Latvijas skolās paredzētajās krievu valodas mācību programmās. (Foto: Iuliia Nemchinova / Alamy/ Vida Press)

Izglītības un zinātnes ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa atbildēja, ka krievu valodas mācību priekšmeta (svešvaloda) mācību līdzekli 9. klasei izstrādājusi Daugavpils Universitāte un tās autore ir vairāku krievu valodas mācību grāmatu autore. Viena no šī mācību materiāla izstrādātājām intervijai ar Jauns.lv piekrita tikai anonīmi. Viņa sacīja:

“No materiāla izņemtas tikai dažas lapas, būsim precīzi. Nu kā var komentēt cilvēkus, kuri nelasa materiālus, bet ierauga tikai bildīti? Kremļa bilde bija jau sakarā nevis ar Kremli, bet tādēļ, ka cilvēki mācās svešvalodās, ir starptautiska programma. Divi bērni uz Kremļa fona runā par to, cik svarīgi ir zināt visas valodas. Viņi aicina apmeklēt citas valstis, kultūras, nekur nav minēts, ka tikai Krieviju vai Krievijā. Teksta beigās bija aicinājums – ja gribam zināt valodas, jāiepazīst kultūru, brauciet uz citām valstīm!

Kā var komentēt? Tas ir absurds! Temats, kas ir izņemts ir par tēmu “izglītība”. Un šai pašā tematā (par militāro izglītību) ir piemēri arī par Latviju - tieši Jaunsardzes kustību, kur ieviestas jaunas programmas, kā arī par militāru skolu Krievijā, ka tur arī dod tādu iespēju, par meiteni, kas mācās Taizemē, kāda tur ir izglītības sistēma, par pareizticīgo mūzikas skolu. Kādi pieci teksti – dažādi piemēri no dažādām valstīm. Kā krievu valodā var runāt par citām valstīm (nepieminot Krieviju)! Viņiem ir jāiepazīstas ar krievu kultūru.

Bērni protams varēja stāvēt uz ielas (bez Kremļa fonā). Es, protams, šobrīd saprotu ģeopolitisko situāciju. Bet materiāli bija veidoti 2018. un 2019. gadā. Kurš būtu zinājis, ka sāksies šis ārprāts?

Šie materiāli bija kā piemēri, nevis kā obligāts saturs. Ir skolotāji, kas uzskata, ka šobrīd tas kādam var nepatikt un viņi tos neņem. Viņi ņem pārējos četrus, piecus (alternatīvos) materiālus, piemērus no citām valstīm.

Kad materiāli bija iznākuši skolotāji bija ļoti apmierināti, bet tagad ir šī problēma - ārprāts. Varu komentēt viennozīmīgi – karš ietekmē visu mūsu dzīvi. Kā tagad var atbildēt par to, kas darīts 2018./19. gadā? Mums visiem ir smagi, autoriem ir smagi. Komentārs – ārprāts un neizpratne, arī sabiedrībai ir neizpratne. Jo attieksme pret (Krievijas) valdību ir pārnesta uz attieksmi pret valodu, bet tā nedrīkst būt.

Es negribu, lai mani minētu tikai kā vienīgo autori, jo bija arī recenzenti no Izglītības un zinātnes ministrijas, bija redaktors no izdevniecības “Zvaigzne ABC”. Nevar runāt tikai par materiālu, ka tas ir kaitīgs. Atklāti sakot teiktu, ka sabiedrība šai ziņā nav izglītota Mums bija komanda, manu darbu novērtēja arī citi augstāk stāvošie cilvēki”.

Maskavas meiteņu militārā internātskola

Četrus gadus neviens izglītības inspektors nebija pamanījis, ka Latvijas skolās krievu valodas stundās devītklasniekiem tiek stāstīts par Krievijas Aizsardzības ministrijas meiteņu internātskolu. (Foto: www.skola2030.mape.lv)

IZM Kas Jauns Avīzei norādīja, ka minētā mācību materiāla saturu “sagatavojis materiāla izstrādei piesaistīts autors”. Materiālu saturiski apstiprināja jomas vadītājs. Pirms virzīšanas recenzēšanai materiāls aprobēts izglītības iestādēs, metodiskais recenzents - Gunda Eglīte, zinātniskais recenzents - Marina Novika, bet autore - Svetlana Brasnujeva.

“Pirms virzīšanas recenzēšanai materiāls aprobēts izglītības iestādēs 2018./19. mācību gada laika periodā. Pēc aprobācijas materiāls virzīts recenzēšanai, pēc kā autori veikuši uzlabojumus. Pēc satura pilnveidošanas un mācību jomas vadītāja apstiprinājuma materiāls tālāk nodots rediģēšanai izdevniecībai “Zvaigzne ABC” un maketēšanai, pēc kā materiāls publicēts mācību resursu krātuvē www.skola2030.mape.lv 2019. gadā. Šobrīd viss mācību līdzekļa 9.1. tematu komplekts 9. klasei mape.gov.lv nav pieejams. Pieeja mācību līdzeklim ir apturēta uz tā pārskatīšanas laiku. Materiālu paredzēts pārskatīt līdz 2023. gada 31. oktobrim,” skaidro ministrija.

Nu no valdības vietnes izņemtā mācību materiāla lapās par militāro izglītību bija publicētas fotogrāfijas no Krievijas Aizsardzības ministrijas slēgta tipa meiteņu skolas, kurā militārās zinības un “labas manieres” apgūst skolnieces no 5. klases. Interneta resursos var atrast informāciju, ka šajā skolā valda barga militārā disciplīna un tajā mācās krievu elites atvases, kuras tiek audzinātas teju vai bargā reliģiskā paklausībā.

Kaut kā greizi

Interneta komentētāji par šo materiālu izsaka savu sašutumu. Lūk, daži ieraksti vietnē “X”:

Austra Auziņa: “Kāpēc šajā priekšmetā ir jāmācās par Krieviju? Jā, ir arī par Jaunsardzi, bet ļoti maz. Kad mācās vācu valodu, Bundesvēru kaut kā nefokusē. Jebkurā gadījumā tas ir absurdi un no pedagoga puses amorāli ko tādu vispār dot skolēniem. Mani pārsteidza ne tikai tas, ka tur ir apraksts par to iestādi, bet kopumā viss materiāls ir, maigi sakot, pozitīvs par to. Gribētu izprast pedagoga rīcību, liekot šo apgūt”.

Zane Zilberte: “Kad pagājušajā gadā dēls 6. klasē mācījās krievu valodu (tobrīd tajā skolā nebija otrās svešvalodas izvēles iespēju, visiem bija krievu valoda), es viņa mācību grāmatā arī pamanīju ko līdzīgu, aprakstu par kādu dzīvojamo māju, rajonu Maskavā un tamlīdzīgi. Likās greizi, nepatīkama sajūta”.

Skaidris: “Kad izstrādā mācību saturu krievu valodā, tad piesaista skolotājas no krievu skolām. Tad iedomājies, kas krievu skolās notiek, kad durvis aizveras. Šo mācību saturu darba grupā IZM apstiprina kāds, kurš ir vai nu rašists, vai kuram ir smagi pie d...”.

Gold.e: “Izskatās, ka mums bērni līdzīgu tēmu apgūst. Manējā devītklasniece arī vakar mocīja tekstu par kaut kādu Maskavas militāro meiteņu skolu. Teksts sarežģīts, par saturu pat nerunāju. Riebums pret krievu valodu garantēts”.

Uldis Bērziņš: “Skola 2030 ir pilnīga izgāšanās, kur katrs pedagogs gatavo savus materiālus. Nav vienota materiāla un virziena, ko mācītu. Attiecīgi ne tādus vien brīnumus var sagaidīt”.

페테리스: “Izskatās pēc kaut kā tāda, ko RU sagatavo savām diasporām ārvalstīs”.