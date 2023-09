FOTO: Dailes teātra Mazajā zālē top izrāde “Krietnā puiša rituāla nokaušana”

Lugas galvenais varonis ir jauns vīrietis vārdā Georgs Mastromass, kuram lemts kļūt par vienu no bagātākajiem un ietekmīgākajiem cilvēkiem zemes virsū. Viņš dzīvo pasaulē, kur cilvēkus iedala uzvarētājos un zaudētājos. Dzīve galvenajam varonim nemitīgi piespēlē liktenīgas izvēles, un ikreiz viņš pieņem morāli pareizo lēmumu. Vai viņš tā rīkojas labestības vai tomēr gļēvulības vadīts? Vai viņš patiesi ir krietns puisis vai vienkārši gļēvulis, kurš grib izskatīties krietns? Kā Georgs rīkosies savas dzīves svarīgākās izvēles priekšā?

Izrādes režisore Eimija Milbērna stāsta: “Lugā ir kāda būtiska remarka, kas ir uzveduma scenogrāfijas un tematiskā uzstādījuma pamatā. Tajā teikts – “Un melnais caurums viņā nesadzīst. Nekad.” Georgs ir tēls, kas tikai ņem un ņem sev visu, ko iekāro, izsūkdams labestību no it visa, kam ir nepalaimējies nonākt viņa ietekmes lokā. Viņš alkatīgi rij un galu galā pats krīt par upuri šim aprijošajam alkatības spēkam. Bet viņš ir arī sabiedrībā valdošās sāncensības, varas un naudas kāres iznīcinošā valdzinājuma upuris, un nav pilnībā vainojams pie savām izvēlēm. Rīkoties pareizi sabiedrībā, kāda tā pastāv šodien, diemžēl ir grūti. Tas prasa drosmi. Manuprāt, to šī luga cenšas mums pavēstīt – labestība ir drosme. Tā ir lugas gaišā nots.”

Šīs Denisa Kellija lugas pirmizrāde notika Londonas The Royal Court Theatre 2013. gadā un tūlīt izpelnījās lielu kritiķu un skatītāju ievērību.

Dailes teātra “Krietnā puiša rituāla nokaušana” iestudējumā galveno, Georga Mastromasa, lomu atveido divi aktieri – Lauris Dzelzītis un Juris Bartkevičs.

Lomās: Artis Robežnieks, Lauris Subatnieks, Gints Grāvelis, Niklāvs Kurpnieks; uz vienas skatuves šajā izrādē satikušās arī aktrises Marta Lovisa Jančevska un Zane Jančevska.

Radošā komanda: režisore – Eimija Milbērna (Amy Milburn); scenogrāfe un kostīmu māksliniece – Sesija Kalfa (Ceci Calf); gaismu mākslinieks – Pīters Smols (Peter Small); režisores asistents – Juris Jonelis; komponists – Timofejs Pastukhovs; horeogrāfe – Anna Abalikhina.

Lugu no angļu valodas tulkojusi – Kintija Rodžersa; producente – Kristīne Mūrmane; izrādes vadītāja – Gunta Jurēvica.