Saskaņā ar Latvija robežsardzes noskaidroto informāciju, pamatā maršruts nelegālajiem imigrantiem ir no Maskavas. Daļa ceļojuši uz Maskavu no savām izcelsmes valstīm un tālāk devušies uz Baltkrieviju, Minsku no kurienes viņi tiek novirzīti uz Latvijas robežu.

Otra daļa ir personas, kuras Maskavā uzturējušās ilgāku laiku, piemēram, studējot vai strādājot. Saskaņā ar imigrantu apgalvojumiem, viņi kādā brīdī var tikt iesaistīti karošanai Ukrainā, tāpēc viņu mērķis ir nokļūt kādā no Eiropas valstīm. Attiecīgi viņi izvēlas maršrutu no Maskavas, Sanktpēterburgas uz Minsku un tālāk tiek novirzīti uz Latvijas robežu.

Ruskulis uzsvēra, ka Baltkrievijas režīms ar šo hibrīduzbrukumu periodiski testē savas kaimiņvalstis. No sākuma tā bijusi Lietuva, tad Polija un tagad ir Latvijas kārta. Pabeidzot Latvijas robežas infrastruktūras izbūvi, tostarp žogu, varēs tālāk vērot, kā rīkosies kaimiņvalsts režīms.

Tagad ļoti iespējams, ka Latvijā vairs tik labi nesanāk novirzīt imigrantus, tāpēc viņi atkal dodas uz Lietuvu.

"Redzam, ka pēdējā diennaktī Lietuvā ir pieaudzis atgriezto nelegāļu skaits. Ja iepriekš tie bija atsevišķi indivīdi, tad tagad tuvojas 30, un lietuvieši jau ceļ sev trauksmi," piebilda Ruskulis.

Jau ziņots, ka otrdien Latvijas robežsardze novērsusi 111 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu.

Humānu apsvērumu dēļ valsts robežas šķērsošana nav liegta vienam cilvēkam.

Septembra sākumā, tāpat kā augusta beigās, vairākas diennaktis valstī no Baltkrievijas neielaisto migrantu skaits bija virs 100.

Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 8719 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ Latvijā ir uzņemti 338 cilvēki.

Pērn visa gada laikā kopā tika novērsti 5286 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, savukārt 217 cilvēkiem humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana netika liegta.

Saistībā ar nelegālās imigrācijas spiedienu no 11.augusta līdz 2024.gada 10.februārim vairākas administratīvajās teritorijās Baltkrievijas pierobežā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, kas nomainīja valdības 2021.gada augustā noteikto un vairākkārt pagarināto ārkārtējo situāciju.

Ņemot vērā strauji pieaugušo hibrīdapdraudējumu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, Valsts robežsardze mobilizējusi papildu dienestā esošos robežsargus ārējās robežas apsardzības stiprināšanai. Tāpat robežsardze pieprasījusi papildu atbalstu no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts policijas.

Ņemot vērā Baltkrievijas realizēto nelegālās imigrācijas spiedienu, valdība otrdien nolēma apturēt Silenes robežšķērsošanas vietas darbību.