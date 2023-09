Līvānieši neizpratnē - bērniem liedz rotaļāties spēļu laukumos māju iekšpagalmos

Līvānu novada pašvaldība skaidro, ka rotaļu laukumu ierobežošana nav pašvaldības iniciatīva, bet gan Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) norādījums, jo organizācijas ieskatā rotaļu elementi nedrīkst tikt izmantoti, kas pamatots ar dažādiem argumentiem. Daudzi no tiem, pašvaldības ieskatā, ir visai savādi, piemēram, slīdkalniņus nedrīkst izmantot, jo to kāpnītēs starp pakāpieniem PTAC ieskatā “pastāv galvas un kakla iespīlēšanās risks”. Organizācija pieprasa nomaiņu vai demontāžu.

Tāpat PTAC ieskatā nedrīkst izmantot līdzsvara šūpoles bērniem, jo “starp iekārtas elementiem pastāv galvas iesprūšanas risks”, un tās ir obligāti demontējamas. Tāpat šūpoles nedrīkst būt ar nekustīgām (metāla) piekarēm, jo bērns var savainoties un, PTAC ieskatā, šūpoles ir jādemontē, kas pašvaldībai nav pieņemami.

"Līvānu novada pašvaldība nekad nav atteikusies no atbildības apsaimniekot un remontēt laukumiņus, jo tas ir bērnu drošības priekšnoteikums, bet šībrīža situācijā valsts kontrolējošā institūcija nevis sadarbojas un izvirza jēgpilnas prasības, bet pieprasa neizpildāmo, lielākoties, elementus prasot vispār noņemt. Piemēram, pašvaldībai veicot jebkādus remonta darbus, “tā tiks uzskatīta par iejaukšanos iekārtas konstrukcijā un kopš tā mirkļa valdītājs kļūst par iekārtas ražotāju”, sacīts apsekošanas aktos."

Izprotot bērnu drošības svarīgumu, pašvaldība tomēr uzsver, ka prasībām un kontrolei jābūt samērīgai un pretimnākošai, jo, demontējot elementus pilnībā, tiks pasliktināta iedzīvotāju un novadā dzīvojošo bērnu dzīves kvalitāte, ierobežojot viņu iespējas aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā.

“Valsts institūcijām ir jāsāk strādāt iedzīvotāju, nevis normatīvo aktu interesēs, mēs nedrīkstam būt sausi “burta kalpi”, ir beidzot jākļūst par jēgpilniem palīgiem lietas darīt labāk. Diemžēl šobrīd no centra atsūtītajiem aktiem es to nevaru secināt. Pašvaldība neatkāpjas no savas atbildības apsaimniekot, remontēt un uzturēt rotaļu elementus pilsētā, taču mēs esam pret bezjēdzīgām un cilvēkiem neizprotamām prasībām."

"Ikviens esam izauguši, aktīvi sportojot un brīvi kustoties svaigā gaisā. Līvānu pašvaldība ir radījusi vidi, lai bērniem būtu šīs iespējas, un šobrīd mūs un mūsu iedzīvotājus par to soda, jo kāds ir uzrakstījis sūdzību un ierēdņi “strādā”. Varbūt drīz mums pieprasīs nozāģēt visus kokus pilsētā un uzbūvēt barjeras ap katru ietvi, lai tikai kāds nebūtu apdraudēts un negūtu savainojumu? Šīs prasības nav samērīgas un izraisa sabiedrības neizpratni – mums iedzīvotāji jautā: “Kas notiek?”."

"Demontāža nedrīkst būt vienīgais risinājums. Bērniem ir aktīvi jākustas, un Līvānos šīs iespējas ir radītas - teju visus pagalmos ir vismaz viens rotaļu elements. Mēs ar to lepojamies, tas nebūt nav visās Latvijas pilsētās. Bet mūs par to soda, jo pašvaldībai var tikt piemērots līdz 2000 eiro naudas sods. Apsekošana notika vienpersoniski, netika pieaicināts neviens pašvaldības pārstāvis, kas nav normāla prakse. Pašvaldībai neviens nejautāja, ko esam plānojuši uzlabot. Tā vietā 3 mēnešus tapa akts, kuru atsūtīja, pašvaldība pierasot nedēļas (!) laikā izdarīt neiespējamo - demontēt, ierobežot utt.”, atzīst Līvānu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.

Līvānu pilsētas teritorijā uzstādītos laukumiņus apsaimnieko pašvaldības kapitālsabiedrība “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, kas kopā ar pašvaldību bez īpaša institūciju aicinājuma jau bija veikusi bērnu rotaļlaukumu un to elementu apsekošanu. Atsevišķus elementus tika nolemts atjaunot vai demontēt.

Diemžēl šī gada septembrī pašvaldība saņēma, iespējams, uz sūdzības pamata sagatavotu minēto Patērētāju tiesību aizsardzības centra apsekošanas aktu ar pielikumiem uz 112 lapām. Ievērojot PTAC apsekošanas aktos noteikto, rotaļu laukumu konstrukcijas šobrīd ir norobežotas. Pašvaldība veiks aktā norādītos pasākumus, tomēr nav gatava atstāt savus iedzīvotājus bez iespējām bērniem aktīvi pavadīt brīvo laiku, uzskatot, ka prasībām jābūt samērojamām. Pašvaldības ieskatā šāda centra rīcība, ja tāda tiks piemērota visās Latvijas apdzīvotajās vietās, panāks nevis rotaļu vietu sakārtošanu, bet atstās bērnus bez iespējām atpūsties veselīgi, kas nav nedz ģimeņu, nedz bērnu interesēs.