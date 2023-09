No ugunsgrēka Bauskas novadā izglābti četri cilvēki

Vakarā ap plkst.21 tika saņemts izsaukums uz Iecavas pagastu, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā ar atklātu liesmu dega dzīvoklis 56 kvadrātmetru platībā.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 11 cilvēki. Ugunsdzēsēji ar glābšanas masku palīdzību no ēkas izglāba četrus cilvēkus - divus no ēkas otrā stāva un divus no ēkas trešā stāva. Divi no izglābtajiem cilvēkiem ugunsgrēkā cieta.

Plkst.20.53 ugunsdzēsēji devās uz Valmieras novada Ramatas pagastu, kur trīs cilvēki bija apmaldījušies purvā. Ugunsdzēsēji cilvēkus atrada apmēram 2300 metrus no vietas, kur tie bija devušies purvā.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 42 izsaukumus - 14 uz ugunsgrēku dzēšanu, 21 uz glābšanas darbiem, bet septiņi izsaukumi bija maldinājumi.