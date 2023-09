FOTO: sirsnīgi un ģimeniski - Ādažos atklāts sestais Laimes koku parks

Rosība Laimes koku parkā sākās jau krietni pirms tā atklāšanas, kad tika raktas bedres un vesti koki, lai, visiem sanākot uz atklāšanu, sāktos īstais darbs – to stādīšana. Patiess prieks bija vērot daudzas ģimenes ar bērniem, kas līdzi bija atnesuši arī savus koku un krūmu stādus, lai bagātinātu Laimes koku parku. Mājās netika atstāti arī četrkājainie draugi, kuri bija gatavi palīdzēt saimniekiem. Kopīgiem spēkiem tika iestādīti 18 Lielās Talkas un AS “Latvijas valsts meži” sagādātie koki un 19 kokus un krūmus, pārsvarā tie bija augļu koki un ogu krūmi, sastādīja vietējie iedzīvotāji.

Sanākušos sveica arī Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone, kura uzsvēra, ka, lai gan Ādaži ir pavisam jauna pilsēta, tikai gadu veca, viņai ir patiess gandarījums, ka tai tagad būs savas Laimes koku parks. Tāpat viņa atzīmēja, ka mums visiem dzīvē vajag vairāk prieka, laimes un pozitīvu sajūtu un šis parks to sniegs apkārtnes iedzīvotājiem.

Savukārt Lielās Talkas organizatore Vita Jaunzeme atzīmēja, ka Latvija, starp citām pasaules valstīm, kuras šodien talko un vāc atkritumus izceļas, jo ir vienīgā, kur notiek šādas koku stādīšana. “Mēs šodien stādām Laimes kokus, jo atkritumus jau esam savākuši pavasarī. Tagad varam baudīt sakopto dabu un stādīt kokus, padarot Latviju zaļāku. Latviešiem ir dievība - Laima, no kuras vārda arī cēlies vārds “laime”. Tas nenozīmē tikai virspusēju prieku, tam ir daudz dziļāka nozīme, jo Laima ir likteņlēmēja dievība. Tāpēc mēs nedrīkstam aizmirst, ka ikvienam no mums, kas dzīvo uz šīs planētas, ir tiesības būt laimīgam. Taču nereti mēs paši sev liedzam šo sajūtu, jo būt laimīgiem ir liela uzdrīkstēšanās. Tomēr jāatceras, ka mūsu dzīve sastāv no diviem ceļiem: ceļš pa kuru ejam, kad mēs uzdrīkstamies un ceļš pa kuru mēs neejam, jo neuzdrīkstamies. Un tieši uzdrīkstēšanās ceļš nereti atnes laimi un piepildījuma sajūtu.

Savulaik Lielā Talka uzdrīkstējās paziņot, ka Latvija būs zaļākā valsts pasaulē. Tā bija milzīga uzdrīkstēšanās. Mēs esam uz šī ceļa un ticu, ka sasniegsim savu mērķi. Savukārt šodien, ceru, ka mēs visi varam uzdrīkstēties un pateikt, ka būsim arī laimīgākā valsts pasaulē. Vai mēs sasniegsim šo mērķi? Tas atkarīgs tikai no mums pašiem – vai mēs uzdrīkstēsimies, vai neuzdrīkstēsimies.”

Tāpat Vita Jaunzeme uzteica Ādažu novadu par lielisko darbu Laimes koku parka izveidošanā. “Paldies Ādažiem par iedzīvotāju iesaisti šajā pasākumā, aicinot viņus nākt un stādīt savus kokus. Laimes koku parka idejas pamats – radīt vietu, kur ikviens cilvēks var atnākt un iestādīt savu koku. Šodien redzu, kā mūsu ideja realizējas dzīvē,” tā Vita Jaunzeme.