Netiekot pie ministres amata, Meņģelsone tomēr atsaukusi iesniegumu pievienoties "Jaunajai vienotībai"

Kopīgā preses pasākumā ar "Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Edgaru Tavaru šodien Meņģelsone skaidroja, ka otrdien bija aizpildījusi anketu par pievienošanos "Vienotībai", jo bija saņēmusi solījumu par nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu veselībai.

Tagad aizejošās valdības ministrei esot tapis skaidrs, ka šī finansējuma tomēr nebūs, tāpēc Meņģelsone iesniegumu par pievienošanos "Vienotībai" atsaukusi.

Meņģelsone aģentūrai LETA apstiprināja, ka anketu par iestāšanos "Vienotībā" viņa bija iesniegusi, jo viņai tika solīts veselības ministres amats.

Savukārt jaunievēlētā Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) preses konferencē norādīja, ka JV Meņģelsoni neesot aicinājuši būt par ministri.

Pēc viņas vārdiem, JV ir princips, ka visi JV ministri ir Saeimā ievēlētas personas.

"JV konceptuāli apsprieda, vai viņas kandidatūra JV lokā būtu akceptējama, to mēs izdiskutējām valdē, un šādu akceptu no mums neguva, līdz ar to nekāds piedāvājums nebija," teica Siliņa.

Vaicāta par iespēju strādāt gaidāmā jaunā veselības ministra Hosama Abu Meri (JV) birojā, ja Abu Meri uz to aicinātu Meņģelsoni, pašreizējā bijusī ministre to tieši nekomentēja, norādot, ka tā būtu cita saruna.

Kā ziņots, JV pārstāvji aģentūru LETA iepriekš informēja, ka Meņģelsone uzrakstījusi iesniegumu par pievienošanos partiju apvienību JV veidojošajai partijai "Vienotība".

Aizejošajā valdībā Meņģelsoni veselības ministres amatā virzīja "Apvienotais saraksts", bet viņa nebija tajā ietilpstošo partiju biedre.

Plānots, ka topošajā valdībā viņu veselības amatā nomainīs ārsts, Saeimas deputāts Abu Meri, kurš paudis gatavību pie iespējas sadarboties ar Meņģelsoni.

Saeimā šodien paredzēts balsojums par jaunās valdības apstiprināšanu Evikas Siliņas (JV) vadībā.