Ludzas pusē motocikls saskrienas ar traktoru, gājis bojā cilvēks

Valsts policija ziņo, ka vakar ap pulksten 15 Ludzas novada Lauderos motocikls "Kawasaki" saskrējies ar traktoru. Negadījumā no gūtajām traumām gāja bojā viena persona, kura atradās uz motocikla, bet otrs uz motocikla braukušais guvis ievainojumus. Policija vēl skaidro notikušā apstākļus.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests norāda, ka smaga avārija notikusi arī Augšdaugavas novada Tabores pagastā, kur ap plkst.18.30 saskrējušās divas vieglās automašīnas. Izmantojot hidrauliskos instrumentus, glābēji no vienas no automašīnām atbrīvoja cilvēku, kuru nodeva mediķu aprūpē. Vēl divi cilvēki no automašīnām bija izkļuvuši pirms glābēju ierašanās.

Piektdien 20 cietušie reģistrēti avārijās Rīgas reģionā, pieci - Latgalē, trīs - Zemgalē, bet pa vienam - Kurzemē un Vidzemē. Trīs no cietušajiem bija elektroskrejriteņu vadītāji, četri - velosipēdisti, bet pieci - gājēji.

Par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi deviņus vadītājus: četrus - Rīgas reģionā, pa diviem - Zemgalē un Vidzemē, bet vienu - Latgalē. Aizturēts arī kāds vadītājs, kurš bija lietojis narkotiskās vielas. Astoņi aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.

Par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 160 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 13 autovadītāji, Vidzemē - 73, Latgalē - 32, Kurzemē - 25, bet Zemgalē - 17 autovadītāji. Trīs vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.

Kopumā policija vakar noformējusi 364 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.