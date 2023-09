Lembergs par valdības veidošanas procesu: vēl pirms gada mēs tusējām un tagad es nederu?

Lembergs uzskata, ka pret viņu tiek vesta kampaņa un tā sākusies pēc Valsts prezidenta ievēlēšanas. “Tas bija pirmais etaps un noslēdzās ar Krišjāņa Kariņa demisiju. Otrais etaps, kad prezidents nominēja Siliņas kundzi par premjera amata kandidāti. Tad veidojās spēcīgi uzbrukumi Siliņai, lai viņu diskreditētu, lai viņa neietu tālāk vai arī, lai iespējamie partneri novērstos. Un beigu fāzē, kāpēc nedrīkst Siliņas valdību izveidot saistībā ar ZZS, esmu kļuvis par centrālo figūru.”

Aizvadītajā nedēļā partija “Apvienotais saraksts” izplatīja paziņojumu par lēmumu nepievienoties topošajai "Jaunās vienotības", Zaļo un zemnieku savienības un "Progresīvo" veidotai valdībai. Aivars Lembergs saredz, ka AS izvirzījis sarkano līniju un tā ir ZZS.

“Lai cik tas nebūtu dīvaini “Apvienotajā sarakstā” ir Kučinskis, ar kuru ilgus gadus esam kopā darbojušies kopā politikā. Tavars un visa “Zaļā partija” un “Liepājas partija” ar Sesku priekšgalā. Vēl pirms gada mēs tusējam un tagad es nederu? Kāpēc? “Apvienotais saraksts” ir biznesa projekts un Kariņš veda sarunas ne ar tiem. Viņu politiku nosaka Rūdolfs Meroni – finansētājs, Krišjānis Kariņš jau minēja, ka vēlot prezidentu, bijis zvans no Andra Šķēles “Jaunās Vienotības” deputātiem, ka jābalso par Pīlēnu. Seska znots Raimonds Kisiels - arī oligarhs. Viņi ir finansētāji un nosaka AS uzstādījumus, ar ko jā un ko nē. Uzdevums ir nepieļaut Progresīvo, ZZS un Vienotības koalīcijas izveidi un piespiest Vienotību, ka atgriežas vecā koalīcija, kur veto tiesības ir AS un NA, kopā viņiem ir 28 balsis. Un tad gāzt Siliņas valdību un virzīt Pīlēnu, kā premjera kandidātu,” uzskata Lembergs.

Atbildot uz Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna (AS) publiski pausto viedokli, ka, iekļaujot ZZS valdībā, tiktu pieļauta Lemberga valdība ar izšķirošu Lemberga ietekmi, pats Lembergs atbild: “Nekādā valdībā es nebūšu un nekāda Lemberga valdība nebūs. Tiek feikots, ekstāzes feiks. Es nevaru realizēt savu politiku nebūdams premjers. Lai kāds nosauc Lemberga intereses, lai kāds nosauc to, ko man vajag no tās valdības un Saeimas!”