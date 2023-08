Pasākums bija pieteikts ar mērķi paust protestu par mazākumtautību vispārējās izglītības programmu izbeigšanu Latvijas skolās, vienlaikus aicinot nodrošināt mācības bērniem dzimtajā valodā. Sanākušie turēja rokās plakātus ar saukļiem "Stop lingvistisko genocīdu", "Asimilācijai nē!", "Mūsu bērni -mūsu tiesības", "Par brīvu izglītības valodas izvēli" u.tml.

Starp sanākušajiem bija Saeimas deputāts, viens no akcijas organizatoriem Igors Pimenovs. Notiekošo uzraudzīja kārtības sargi.

Vēsturiski reformas mazākumtautību skolās ir bijis politiski jūtīgs jautājums un uz atsevišķiem protestiem pret pārmaiņām šajās izglītības iestādēs rīkotāji ir spējuši sapulcēt pat vairākus tūkstošus protestētāju.

Pirms ceturtdienas pasākuma rīkotāji lēsa, ka protesta akcijā varētu pulcēties ap 100 dalībnieki. Par pasākuma rīkošanu savos sociālo tīklu profilos ir informējuši gan partijas "Saskaņa", gan Latvijas Krievu savienības politiķi.

Kā ziņots, pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā notiks pakāpeniski, trīs gadu laikā. No šā gada 1.septembra izglītības process tikai valsts valodā tiks īstenots pirmsskolas izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7.klasē. No 2024. gada 1. septembra mācības tikai valsts valodā sāks 2., 5. un 8.klašu skolēni, bet no 2025. gada 1. septembra - pievienosies arī 3., 6. un 9.klases skolēni.

Jau pašlaik 1.-6.klašu skolēni latviešu valodā apgūst vismaz 50% no mācību satura, savukārt no 7. līdz 9. klasei - vismaz 80% apmērā, bet vidusskolas posmā jaunieši latviešu valodā apgūst visus mācību priekšmetus. Vienlaikus pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē mazākumtautību skolēni interešu izglītības programmā varēs apgūt mazākumtautību valodu un kultūrvēsturi.