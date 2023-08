Rēzeknes pilsētas pašvaldības finanšu krīze tieši skars pilsētas iedzīvotājus

Bērnudārza "Rotaļa" remontdarbi ir apturēti un aptuveni 200 bērni, kuriem bija paredzēts apmeklēt šo bērnudārzu, ir sadalīti pa citām pirmsskolas izglītības iestādēm visā pilsētā. Ja Eiropas Savienības prokuratūra konstatēs interešu konfliktu, aizdomās par kuru darbi apturēti, atmaksājamā summa varētu būt "diezgan liela", domā Groce.

Tāpat darbi pansionāta sadzīves apstākļu uzlabošanai domes priekšsēdētāja vērtējumā starp prioritārajiem projektiem vairs nav, saka Groce. Kā iepriekš vēstīts, Tiesībsargs Juris Jansons augusta sākumā klātienes vizītes laikā konstatētos pārkāpumus Rēzeknes pilsētas pašvaldības Sociālā dienesta pārraudzībā esošajā Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā novērtējis kā pazemojošus.

Tās ir lietas, kas tieši skar pilsētas iedzīvotājus, sacīja pašvaldības opozīcijas deputāte.

Tostarp pašvaldība pie pilsētas robežas pasūtījusi izrakt dīķi, pagājušā gada decembra beigās noslēgts līgums ar iepirkumā uzvarējušo SIA "MSCO" līgumu par 97 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Šī dīķa lietderīgums absolūti nav skaidrs, sacīja opozīcijas deputāte. Jautājums par dīķa rakšanas lietderību no opozīcijas izskanējis arī pēdējās domes sēdēs, taču no domes vadības uz to netika saņemta atbilde.

Pagājušajā nedēļā Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta izdevumu samazināšanai domes sēdē tika pieņemti vairāki lēmumi. Plānotais izdevumus samazinājums uz algām, samazinot amata vietas pašvaldībā un tās iestādēs, ir ap 60 000 eiro. Samazinot pašvaldības brīvprātīgos sociālos pabalstus, ietaupīs ap 63 000 eiro. Uz pilsētas satiksmes biļešu maksas atlaižu atcelšanu plānots ietaupīt aptuveni 150 000 eiro.

Starp citiem pašvaldībā plānotajiem taupības pasākumiem ir arī priekšlikums Rēzeknes 4.vidusskolu pievienot 2.vidusskolai un apvienot 5. un 6.pamatskolas.

Lai ekonomētu līdzekļus, no šī gada budžeta gandrīz pilnībā izsvītroti investīciju projekti. Tomēr uzturēšanas izdevumiem pietrūkst 1,3 miljoni eiro un iesākto investīciju projektu pabeigšanai - 4,4 miljoni eiro.

Rēzeknes pilsētas pašvaldība aprēķinājusi finanšu stabilizācijas izmaksas 5,7 miljonu eiro un nolēmusi iesniegt Finanšu ministrijai stabilizācijas pieteikumu. Šo pieteikumu plāno apstiprināt pašvaldības domes sēdē 1.septembrī.

Finanšu stabilizācijas izmaksās jāieskaita izdevumus pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pārvaldībai un "citas lietas, kuras pašvaldība uzskata par svarīgām", skaidro Groce. Tomēr kaut kādu saistību izpildei ar 5,7 miljoniem varot nepietikt, un sarunās jau izskanot cits skaitlis - 7 miljoni eiro.

Opozīcijas deputāti bažījas, vai ar stabilizācijas pieteikumā minētajiem 5,7 miljoniem pietiks līgumsaistību segšanai par jau iesāktajiem darbiem, kurus nevar pārtraukt; cik lielā mērā iekļautas visas pašvaldības funkcijas - pilsētsaimniecība, izglītības, sociālā palīdzība, un citas. Kopumā šī finanšu stabilizācija stipri vien palēninās pilsētas attīstību, uzskata Groce.

Kad finanšu ministrs būs pieņēmis lēmumu par stabilizācijas procesa sākšanu, pašvaldība sāks darbu pie finanšu stabilizācijas plāna izstrādes. Plānā paredzēs pasākumus, kas veicami krīzes situācijas pārvarēšanai. Groce skaidro, ka plānu izstrādās pašvaldība ciešā sadarbībā ar ministrijām, Finanšu ministrijas iecelto administratoru un citiem ekspertiem.

Tikmēr pašvaldības parādsaistības, kurām iestāsies termiņš atmaksas termiņš 2024.gadā, ir 6,8 miljoni eiro, un tas ir 23,34% no pamatbudžeta ieņēmumiem (neskatot valsts transfertus noteiktiem mērķiem), minēts pašvaldības finanšu stabilizācijai izstrādātajos dokumentos.

Saskaņā ar likumu "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" pašvaldībām ir veicama finanšu stabilizācija, ja parādsaistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā saimnieciskajā gadā kopā ar iepriekšējo gadu parādsaistībām, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš, pārsniedz 20% no pašvaldības kārtējā gada pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām).